Zwei Bielefelder bei „Dein Song“

Welchen Stellenwert Musik in ihrem Leben hat? „10.000“, antwortet Isabella Sophie aus Bielefeld. Die Zwölfjährige wächst nicht nur in einem sehr musikalischen Umfeld auf. Sie spielt auch mehrere Instrumente und schreibt seit zwei Jahren ihre eigenen Songs.

Isabella (12) und Malik (19) treten mit selbst geschriebenen Liedern in Kika-Show auf

Isabella Sophie (12) aus Bielefeld während ihres Auftritts bei „Dein Song“. Die Schülerin präsentiert der Jury ihr Lied „Today I feel like myself“ auf der Ukulele.

Zusammen mit 17 weiteren jungen Songwritern hat die Schülerin nun an der Casting-Show „Dein Song“ teilgenommen. Seit 2008 treten in der Kika-Sendung Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland gegeneinander an. Dabei präsentieren sie selbst geschriebene Songs und feilen später mit mehreren Profis daran.