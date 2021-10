Zwei DJs legen in der Stadthalle auf

Wer dabei sein möchte, muss sich an die 3-G-Regeln halten, wo bei die Veranstalter von „OWL Booking“ darauf hinweisen, dass ein PCR-Test höchstens 48, ein Schnelltest höchstens sechs Stunden alt sein darf. Das Tragen von Masken und Einhalten von Abstand sei in der Halle nicht erforderlich. Los geht es um 21 Uhr, Einlass ist von 20 Uhr an. Tickets zum Vorverkaufspreis von zehn Euro gibt es hier: Krog Optik in Höxter, Holz- und Pellet Ofenzentrum in Nieheim, Raiffeisenmarkt in Steinheim, Buchhandlung Lesbar in Beverungen, Stadtmarketing Holzminden, Buchhandlung Saabel in Bad Driburg, Augenoptik, Schmuck und Uhren Müller in Brakel sowie online unter www.owl-booking.de. An der Abendkasse kostet eine Eintrittskarte 15 Euro.