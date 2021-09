Zwei Ehrenmitglieder ernannt

Coronabedingt waren die Sportberichte zum Jahr 2020 nicht so umfangreich wie in den Vorjahren. In der Mitgliederversammlung im Hotel Kahle Wart stand der Fokus auf den Rückblicken der einzelnen Abteilungen, die je nach Möglichkeit ihren Sportbetrieb mehr oder weniger aufrechterhalten konnten. Die Berichte gaben Dirk Oermann (Allgemeiner Jahresrückblick und Kassenbericht), Michael Alhorn (Jugendfußball), Tobias Schlusen (Fußballabteilung), Jörg Pohlmann (Alte Herren/ Golfabteilung), Lena Probst (Breitensport), Uwe Kampeter (Kampfsport) und Jürgen Kuhlmann (Bogensport) ab. Einzige Wahlen waren für zwei neue Kassenprüfer erforderlich: Neben Julian Hartmann prüfen im nächsten Jahr Maxime Persicke und Henri Kluth die Kasse.

Erfreulich ist die Tatsache, dass der sportliche Betrieb mit den aktuellen Auflagen nun wieder möglich ist. Insbesondere herrscht Freude über die Inbetriebnahme des Lehrschwimmbeckens: Kinderschwimmen und Wassergymnastik können wieder angeboten werden.

Folgende Sportler wurden für ihre Vereinstreue geehrt: Uwe Becker, Roman Butowski, Holger Finke, Leonie Hellmeier, Bastian Kadesch, Lenn Kaßler, Daniel Kruse, Robert Neudorf, Hanna Niewierra, Dominik Riemer für zehn Jahren, Jutta Baldin, Christian Bartelheimer, Reinhard Becker, Julian Bönker, Brian Brack, Wolfgang Fischer, Birk Hattenhorst, Timo Heidenreich, Elke Kampeter, Dennis Kampeter, Annette Meyer zum Büschenfelde, Klaus Meyer zum Büschenfelde, Jan Meyer zum Büschenfelde, Sven Oevermann, Herbert Steinkamp, Günter Uppenbrock, und Sigrid Vogt für 25 Jahre. Darüber hinaus wurden, wie bereits erwähnt, Helga Nordieker und Willi Oevermann zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Vorsitzender Ralf Becker überreichte die Urkunden.