Zwei Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Polizei Gütersloh sucht zu zwei Einbrüchen in Schloß Holte-Stukenbrock nach Zeugen. Zunächst sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (14.30 Uhr) und Mittwoch (10 Uhr )in ein Einfamilienhaus an der Oerlinghauser Straße eingedrungen. Die Einbrecher gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Schmuck.