Zwei Feuerwehr-Oldies treffen aufeinander

Serie: Ich und mein Oldtimer – Die Wehren aus Warburg und Volkmarsen stellen in Folge 14 ihre Opel Blitz vor

Warburg/Volkmarsen

An der Grenze von NRW und Hessen gibt es eine Besonderheit: Gleich zwei Opel Blitz sind bei der Feuerwehr im Dienst. Einmal in Warburg, einmal in Volkmarsen. Für unsere WB-Serie „Ich und mein Oldtimer“ haben die Feuerwehrleute die Oldtimer zusammengebracht.

Von Daniel Lüns