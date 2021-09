Zwei Frauen an Corona gestorben

In den Kommunen des Mühlenkreises stellt sich die Situation so dar:

Bad Oeynhausen 273 (+6 gegenüber Freitag),

Espelkamp 371 (+25),

Hille 21 (+2),

Hüllhorst 74 (+6),

Lübbecke 107 (+-0),

Minden 281 (-26),

Petershagen 72 (+3),

Porta Westfalica 144 (+5),

Preußisch Oldendorf 47 (+3),

Rahden 45 (+6),

Stemwede 19 (+4).

Im Johannes-Wesling-Klinikum Minden werden 22 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden derzeit sechs Patienten versorgt, die sich alle auf der Intensivstation befinden.

Impfzentrum schließt am 30. September

In der vergangenen Woche haben 731 Personen im Impfzentrum in Unterlübbe ihre Erstimpfung bekommen. Der Krisenstab macht darauf aufmerksam, dass sich Interessierte noch bis zum 30 September, 20 Uhr impfen lassen können. Zu diesen Zeiten können sich alle Interessierten ab 12 Jahren ohne Termin impfen lassen: Dienstag bis Donnerstag 13 bis 20 Uhr. Danach schließt das Impfzentrum. Weitere Impfungen übernehmen die Haus- und Betriebsärzte.

Bei den Impfaktionen in der vergangenen Woche wurden insgesamt 580 Personen geimpft: Am Montag am Jobcenter und Berufskolleg in Lübbecke 215, am Dienstag an der Gesamtschule Hüllhorst 41, am Mittwoch am Jobcenter Petershagen 64 Personen und am am Donnerstag am Jobcenter Minden 183 Personen. Am Samstag erhielten am WEZ in Porta Westfalica 77 Personen eine Impfung.