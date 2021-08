Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Büren

Zwei Frauen sind am Freitagmittag bei einem Unfall zwischen Brenken und Ahden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitgeteilt hat, war gegen 12 Uhr eine 42-jährige Frau aus Büren mit ihrem Skoda Octavia auf der Kilianstraße (K 16) aus Richtung Ahden in Richtung Brenken unterwegs. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 74-Jährigen kam.