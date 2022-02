Zwei Generationen an einer Platte

Schloß Holte-Stukenbrock

Dass Mitglieder in einem Verein der gleichen Sportart nachgehen, jedoch noch nie miteinander trainiert oder den anderen bei einem Spiel gesehen haben, ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich. Wenn beide jedoch 67 Lebensjahre trennen, dann ist das alles andere als alltäglich. Beim TTSV Schloß Holte-Sende ist Johannes Rabsch (78) für die 6. Herrenmannschaft in der 3. Kreisklasse C gemeldet, während Jonas Schelesnikow mit seinen gerade einmal elf Jahren bereits für die Jungenmannschaft U15 in der Kreisliga aufschlägt.

Von Dirk Heidemann