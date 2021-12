Zwei Impfaktionen in der Schulaula

In der Sekundarschule finden an den Samstagen vor dem dritten und dem vierten Advent Impfaktionen statt.

Um dies möglich zu machen, arbeiten die allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis Twele/Rittmann/Lücker und die Stadt Preußisch Oldendorf zusammen.

Die beiden Impfaktionen finden am Samstag, 11. Dezember, sowie am Samstag, 18. Dezember, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Aula der Sekundarschule, Offelter Weg 21, in Preußisch Oldendorf statt.

Das Team der drei Fachärzte für Allgemein- und Sportmedizin bietet Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster) an. Es wird in der Regel der Impfstoff von Moderna („Spikevax“) verimpft. Lediglich für Personen zwischen 12 und 30 Jahren, für die Moderna nicht empfehlenswert ist, steht der Impfstoff von Biontech-Pfizer („Comirnaty“) zur Verfügung.

Es werden auch Interessierte geimpft, die nicht Patienten der durchführenden Praxis sind. Allerdings ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Dies geschieht über eine vorherige Terminbuchung unter dem System Doctolib auf der Homepage der Praxis Twele/Rittmann/Lücker: https://twele-rittmann-luecker.de.

Mitzubringen sind: Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfpass. Der QR-Code für den digitalen Impfausweis kann direkt vor Ort erstellt werden.

Impfbilanz bei Kreis-Aktionen

Mit diesen beiden Impfterminen wird das Angebot im Kreis Minden-Lübbecke noch einmal erweitert. Der Kreis Minden-Lübbecke selbst bietet offene Impftermine in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen an. Zuletzt haben sich dabei in zwei Tagen 1122 Menschen impfen lassen: in der Kreissporthalle in Lübbecke am Mittwoch 486 Personen, davon waren 63 Erstimpfungen, 26 Zweitimpfungen und 397 Drittimpfungen. In der Kampa-Halle in Minden wurden am Donnerstag 636 Personen geimpft: 126 Erstimpfungen, 36 Zweitimpfung und 474 Drittimpfungen.

Testangebot wird erweitert

In Preußisch Oldendorf wird außerdem das Angebot an Tests erweitert. Wie die Stadt mitteilt, hat Davit Kartun, der Inhaber der Markt- und Limbergapotheke, am Samstag ein Testzentrum neben der Markt-Apotheke, Marktstraße 3, eröffnet. Eine Testung wird an allen Wochentagen angeboten. Dafür ist aber eine vorherige Terminvereinbarung unter https://marktapo-coronatest.testapp24.de erforderlich. Zum gebuchten Termin ist der Personalausweis sowie die Krankenkassenkarte mitzubringen.