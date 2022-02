Zwei Jahre im Corona-Modus

Bielefeld

Als 2020 die ersten Coronafälle in Deutschland gemeldet wurden, war auch in der Bielefelder Verwaltung klar: „Da kommt etwas Großes, Herausforderndes auf uns zu“, sagt Dezernent Ingo Nürnberger. Als die ersten Verdachtsfälle in Bielefeld auftauchten, wurde reagiert: OB Pit Clausen aktivierte den Corona-Krisenstab. Das ist genau zwei Jahre her, seitdem werden alle Maßnahmen rund um die Pandemie dort entschieden. Jetzt kommt das Ende des Notlagen-Gremiums in Sicht.

Von Peter Bollig