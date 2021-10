Zwei Männer attackiert: Polizei sucht Schläger

Nach zwei körperlichen Angriffen auf junge Männer in Paderborn sucht die Polizei nach den unbekannten Schlägern und bittet Zeugen, sich zu melden. Die Vorfälle geschahen am frühen Sonntagvormittag in der Innenstadt.

Vorfälle in Paderborn am frühen Sonntagmorgen

Der 18-Jährige gab an, gegen 3.25 Uhr an der Marienstraße an der ehemaligen Buszentralstation von einem Mann auf Zigaretten angesprochen worden zu sein. „Als er sein Portmonee hervorholte, um dem Unbekannten Zigaretten zu kaufen, schlug ihn dieser mit der Faust in das Gesicht und entriss ihm die Geldbörse“, berichtet Polizeisprecher Michael Biermann.

Der Täter flüchtete in Richtung Westernstraße. An der Einmündung zur Rosenstraße holte das Opfer den Räuber ein. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der Täter den 18-Jährigen erneut und entkam in unbekannte Richtung. Der Täter soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben, etwa 20 Jahre alt sein, blonde Haare haben und unter 1,90 Meter groß sein.

Zu einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung kam es rund 15 Minuten später an der Rosenstraße, kurz vor der Westernstraße. Ein 20-jähriger Mann, der gegenüber der Polizei angab, aus Versehen gegen eine am Boden liegende Bierflasche getreten zu haben, wurde von einem Passanten angegriffen, niedergeschlagen und in den Bauch getreten. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er hatte braune Haare, trug eine Hornbrille und dunkle, schlichte Bekleidung. Der Mann war in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau mit langen blonden Haaren.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter 05251/3060.