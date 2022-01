Zwei Millionen Corona-Schnelltests aus China am Flughafen Paderborn/Lippstadt gelandet

Büren

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt ist am Dienstag ein mit zwei Millionen Corona-Schnelltests beladener Airbus A300 aus China gelandet. Zwei weitere dieser Großraumflugzeuge mit insgesamt vier Millionen zusätzlichen Tests werden in den kommenden Tagen, am 7. und 10. Januar, erwartet.