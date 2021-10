Zwei Neubauten sollen kommen

Lübbecke/Rahden

Der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig den Beschluss gefasst, beim Land NRW einen Förderantrag für zwei Krankenhausneubauten in Bad Oeynhausen und im Lübbecker Land zu stellen. Damit schließt sich der Verwaltungsrat erwartungsgemäß der einstimmigen Empfehlung des Kreistages an.