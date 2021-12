Zwei Omikron-Fälle türmen eine Welle auf

Die nachgewiesene Infektion von zwei Schülern des CJD-Gymnasiums in Versmold mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Corona-Virus hat am Montag Wellen bis nach Werther geschlagen. Mittlerweile sind aus Vorsichtsgründen mehrere Schulen in Versmold sowie auch die PAB-Kreisgesamtschule Borgholzhausen/Werther mindestens teilweise in den Distanzunterricht gewechselt, bei dem Schüler den Unterricht von zu Hause über Bildschirm verfolgen.

Mehr als 100 Schüler und Lehrer am CJD-Gymnasium Versmold sind in Quarantäne - Auswirkungen bis auf Schulen in Borgholzhausen und Werther

Blick auf das CJD-Gymnasium in Versmold, wo aktuell mehr als 100 Kinder und Lehrer wegen des Auftretens von zwei Omikron-Fällen in Quarantäne geschickt worden sind.

Zwei CJD-Gymnasiasten aus Versmold, ein Schüler aus der fünften und eine Schülerin aus der elften Jahrgangsstufe, haben sich offenbar im privaten Umfeld mit der Omikron-Variante infiziert. Nach WB-Informationen war in einem Fall die Infizierung bei dreifach geimpften Großeltern aufgefallen, die sich wegen einer geplanten Reise zusätzlich testen ließen. Der Leiter des CJD-Gymnasiums in Versmold, Karsten Jochmann, musste am Sonntagmittag nach Benachrichtung durch das Kreisgesundheitsamt schnelle Entscheidungen treffen. Durch den Kreis Gütersloh wurde noch am Sonntag für mehr als 100 Schüler sowie 15 Lehrkräfte eine 14-tägige Quarantäne verfügt, die übrigens für die weitere Gestaltung des Weihnachtsfestes in den betroffenen Familien erhebliche Konsequenzen hat (siehe Infokasten).