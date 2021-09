Zwei Orte – eine große Silvesterparty

Warburg

Es soll eine rauschende Ballnacht werden, die die beiden Musikvereine aus Scherfede und Rimbeck aus besonderem Anlass planen: 100 Jahre Musikverein Scherfede in diesem Jahr und 100 Jahre Musikverein Rimbeck in 2022 – und genau in der Mitte dieser beiden Jubiläumsjahre wollen die Geburtstagskinder alle Bewohner der beiden Orte und natürlich auch viele Freunde zu einer großen Silvesterparty in die Scherfeder Mehrzweckhalle einladen.