Zwei Orte freuen sich auf Großprojekt

Für die Bürger in Großenbreden und Kleinenbreden (Stadt Marienmünster) gilt die Rechnung „1+1=1“! Denn wenn sich zwei starke Dorfgemeinschaften zusammentun und gemeinsam an einem Strang ziehen, dann wird daraus ein starkes Großprojekt mit Vorbildcharakter.

Zuwendungsbescheide für Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus in Marienmünster-Großenbreden übergeben – Bürger packen mit an

Bürgermeister Josef Suermann und MdL Matthias Goeken (rechts) halten die Zuwendungsbescheide (Dorfgemeinschaftshaus und Anbau Feuerwehrgerätehaus) in den Händen. Über die Förderung freuen sich (von links) Hermann Neumann (Ortsvorsteher), Jonas Gröne (Schützen), Carsten Weber (Wehr), Guido Grawe (Ortsvorsteher) sowie Nicole Klabes und Stefan Niemann (Stadt).

Kurz vor dem dritten Adventswochenende hat Bürgermeister Josef Suermann gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Goeken den Vertretern der örtlichen Gruppen gleich zwei erfreuliche Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung Detmold präsentieren können. Es geht um das Dorfgemeinschaftshaus in Großenbreden und das Feuerwehrgerätehaus am selben Ort. Dazu sagte Josef Suermann: „Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms mit Schaffung, Erhaltung und Ausbau dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen erhalten wir von den Gesamtkosten in Höhe von 348.586 Euro den Förderbetrag über 226.581 Euro – das entspricht 65 Prozent der Kosten.“