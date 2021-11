Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Den Angaben nach hatte ein 27 Jahre alter Rahdener mit einem VW gegen 15 Uhr die Straße „Lütkenloh“ von der Lemförder Straße kommend befahren und wollte den Kreuzungsbereich an der Wagenfelder Straße geradeaus in Richtung „Bulzendorf“ überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 28-jährigen Frau, die mit einem Beifahrer auf der Wagenfelder Straße in Richtung Rahden unterwegs gewesen war. Trotz eines Ausweichmanövers hatte die Mellerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. In der Folge geriet der Hyundai auf einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten.

Die 28-Jährige und ihr Beifahrer verletzten sich. Während man die Frau in das Krankenhaus nach Lübbecke brachte, verzichtete der 29-Jährige auf eine medizinische Versorgung. Der VW-Fahrer aus Rahden blieb unversehrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.