Zwei Ponys auf weihnachtlicher Mission

Auf vier Hufen bis zum Krankenbett: Bewohner im Carl-Böttner-Haus in Paderborn freuen sich über tierische Gäste

Paderborn

Hunde leisten in vielen Schulen und auch in Senioreneinrichtungen eine tolle Arbeit. Für Kinder und auch Senioren ist der Kontakt zu den Vierbeinern eine regelrechte Therapie. Und: Sie bringen Freude ins Leben. Dass das Ganze aber auch eine Nummer größer bestens funktioniert, hat jetzt das Carl-Böttner-Haus des St. Johannisstifts in Paderborn unter Beweis gestellt. Dort standen sondern gleich zwei ganz besondere Pferde auf‘m Flur.

Von Ingo Schmitz