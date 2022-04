Zwei Raubopfer: „Wir hatten Todesangst“

Bielefeld

Mit einem Geständnis des Angeklagten (29) hat am Montag der Prozess am Landgericht um den Überfall auf das Lösekann-Modegeschäft begonnen. „Ich gebe alles zu, was mir vorgeworfen wird“, räumte der Deutsche per Erklärung über seinen Verteidiger Ulrich Schmücker die Tat vom 27. Oktober 2021 ein. Gleichzeitig gestand der bis zu seiner Verhaftung obdachlose Mann, Kokain, Heroin, Aufputschmittel und Alkohol konsumiert zu haben: „Das volle Programm.“

Von Jens Heinze