Zwei Tage Weihnachtsmarkt in Rehme

Bad Oeynhausen

Der Prozess der Dorferneuerung mit Favoriten-Projekten in Werste, Volmerdingsen und Rehme wirkt sich in einem ersten Vorhaben bereits praktisch aus. Am zweiten Advents-Wochenende, 4. und 5. Dezember, soll es einen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Rehme geben.

Von Claus Brand