Glätte führt zu schweren Unfällen mit einer Toten und mehreren Verletzten

Die Straßen schienen am frühen Sonntagmorgen frei befahrbar zu sein. Auf den Kanalbrücken hatten sich allerdings Eisschichten gebildet, die den Fahrzeugführern zum Verhängnis wurden: In Espelkamp und Preußisch Oldendorfs Nachbargemeinde Bad Essen ereigneten sich teils folgenschwere Glätteunfälle.

Der Nachrichtendienst Nord-West-Media TV (nwm-tv) teilt mit: Gleich drei schwere Unfälle mit Verletzten die auf Glätte zurückzuführen sind ereigneten sich am Sonntagmorgen innerhalb kurzer Zeit im Landkreis Osnabrück.

Bei dem folgenschwersten Unfall kam eine junge Frau ums Leben, zwei weitere Frauen wurden lebensgefährlich verletzt und eine 53-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, berichtet nwm-tv.

Zum Unfallhergang heißt es: Ein mit drei Frauen im Alter von 21 bis 23 Jahren besetzter VW Lupo befuhr die B65 von Bad Essen in östliche Richtung. Auf der spiegelglatten Kanalbrücke geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Der VW stellte sich quer und prallte mit großer Wucht in einen entgegenkommenden Skoda, der von einer 53-jährigen Frau gelenkt wurde. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen waren alle drei Insasssinnen im Lupo nicht ansprechbar und eingeklemmt. Sofort wurde mit der Menschenrettung begonnen und schweres Gerät eingesetzt.

Neben Polizei, Rettungsdienst Feuerwehr und Notärzte wurden auch zwei Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert, schreibt der Nachrichtendienst weiter. Die Hubschrauber brachten zwei der drei Insassen aus dem Lupo ins Krankenhaus. Die dritte Frau wurde längere Zeit im Rettungswagen behandelt, erlag jedoch ihren Verletzungen. Sie starb noch im Rettungswagen. Die Skodafahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch für die Einsatzkräfte laut nwm-tv ein schwerer Einsatz, der den Kräften an die Nieren geht. Für die Unfallaufnahme musste die B65 für längere Zeit voll gesperrt werden.

Glätteunfälle auch auf Brücke in Espelkamp

Auch in Espelkamp gerieten am Sonntagmorgen auf einer eisglatten Kanalbrücke mehrere Fahrzeuge ins Schleudern. Laut Polizeibericht befuhr zunächst eine 41-Jährige mit einem Toyota die B 239 in Fahrtrichtung Espelkamp. Auf der eisglatten Brücke über den Mittellandkanal geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam erst an der Leitplanke zum Stehen.

Wenig später geriet auch eine 25-Jährige auf der selben Brücke mit einem BMW ins Schleudern. Sie prallte ebenfalls in die Leitplanke, berichten die Beamten weiter.

Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die entstandenen Sachschäden werden auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Erst nach dem Eintreffen eines Streuwagens konnte die Fahrbahn wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin befanden sich zwei Streifenwagen vor Ort, um die Verkehrsteilnehmer zu warnen.