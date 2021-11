Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Paderborn

Zusammenstoß auf der Warburger Straße am Mittwochmorgen

Paderborn

Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn, an dem zwei Autos beteiligt waren, sind laut Feuerwehr am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Die Rettungskräfte wurden gegen 7.10 Uhr zur Warburger Straße alarmiert.

