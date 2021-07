Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Linienbus

Auf der Lieth in Paderborn: Ersthelfer versorgen Autoinsassen

Paderborn

Ein Linienbus ist am Donnerstagabend in Paderborn mit einem Auto kollidiert. Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr gegen 20.15 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Vinsebecker Weg. Zwei Frauen, die im Auto saßen, wurden leicht verletzt.