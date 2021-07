Zwei Verletzte nach heftigem Motorrad-Crash

Es ist kurz nach 14 Uhr, als die beiden Maschinen an der Kreuzung der Hansastraße mit der Rilkestraße und der Muckumer Straße zusammenstoßen. Laut Polizei will die Bünderin mit ihrer grauen Honda nur wenige Augenblicke zuvor von der Rilkestraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Landesstraße einbiegen. Allem Anschein nach übersieht sie dabei allerdings den 29-Jährigen, der mit seiner 600er-Suzuki auf der Hansastraße in Richtung Muckum unterwegs ist. „Der Hiddenhauser hat das Abbiegemanöver wohl noch erkannt und gebremst. Und zwar so stark, dass sein Hinterrad in der Luft hing“, schildert ein Polizeibeamter vor Ort.

