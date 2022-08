Zwei Verletzte nach Unfall in Lübbecke

Lübbecke-Nettelstedt

Eine 20-jährige Autofahrerin und ein 13-jähriger Mitfahrer haben am Samstagabend bei einem Unfall auf der B 65 zwischen Eickhorst und Nettelstedt Verletzungen erlitten. Nach Angaben der jungen Frau musste sie einem auf ihrem Fahrstreifen entgegenkommenden Wagen ausweichen. Dabei, so erklärte die 20-Jährige, sei sie nach rechts auf den Grünstreifen geraten und in der Folge gegen einen Baum geprallt.