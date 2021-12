Zwei weitere Corona-Tote im Kreis Herford

Am Samstag meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW einen Inzidenzwert von 307,3 (-29,9 im Vergleich zu Freitag), am Sonntag ging die Inzidenz auf 300,9 zurück (-6,4 im Vergleich zu Samstag).

Allerdings gibt es zwei weitere Todesfälle. Details dazu wird der Kreis Herford am Montag bekanntgeben. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter hoch: Am Samstag wurden 115 neue Fälle gemeldet, am Sonntag weitere 122.

Beim Vergleich der Inzidenzwerte in OWL liegt der Kreis Herford auf Platz drei. Höhere Werte weisen die Kreise Lippe (511,0) und Gütersloh (328,1) auf. Niedriger sind die Inzidenzen derzeit im Kreis Minden-Lübbecke (270,7) in Paderborn (267,6), Bielefeld (214,1) und im Kreis Höxter (156,7).