Zwei weitere Impftage folgen

Alle Hände voll zu tun hatte das Impfteam während der ersten Impfaktion der Gemeinde Hüllhorst im Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft. Das Interesse an der Corona-Schutzimpfung war am Samstag, 11. Dezember, groß.

Bürgermeister Michael Kasche bat die Impfwilligen, immer in Blöcken einzutreten, so konnte sich kein unnötiger Stau bei der Impfaktion bilden.

„Es geht zügig voran. Ich denke, ich habe eine Wartezeit von etwa 20 Minuten“, zeigte sich Ernst-Wilhelm Rahe geduldig, der sich mit anderen Impfwilligen in die Warteschlange eingereiht hatte. „Ich habe meinen Termin über die Homepage der Gemeinde gebucht und das Wetter passt ja auch“, freute sich der Hüllhorster Politiker über den strahlend blauen Winterhimmel.

Im Dorfgemeinschaftshaus nutzte auch Anette Schmitt das Impfpangebot mit dem Vakzin Moderna. Foto: Anette Hülsmeier

Verimpft wurde das Vakzin Moderna, das für Menschen ab dem 30. Lebensjahr geeignet ist, so Bürgermeister Michael Kasche, der die Impfaktion mit initiiert hatte und am Samstag leitete. „Dadurch, dass wir Terminblöcke gebildet haben, entstanden hier nur kurze Warteschlangen, Den Impfstoff haben wir über den Kreis Minden-Lübbecke bezogen und 275 Impfungen durchgeführt, davon waren 95 Prozent Booster, aber auch eine Erst- und eine Zweitimpfung waren dabei“, sagte Kasche, der in zweifacher Funktion am Samstag vor Ort war.

Er arbeitete als freiwilliger Helfer, neben dem Arzt-, Krankenschwestern- und Arzthelferinnenteam, und bekam anschließend selbst seinen Piks mit dem Vakzin Moderna als Auffrischung. In das Dorfgemeinschaftshaus an der B239 kamen Impfwillige auch aus anderen Kommunen des Lübbecker Landes sowie aus dem angrenzenden Kreis Herford. „Ich bin sehr froh, dass der Termin heute Morgen geklappt hat“, zeigte sich auch Anette Schmitt aus Klosterbauerschaft erleichtert über ihren Nadelstich.

„Die Impfwilligen haben sich sehr über das Angebot gefreut und darüber, dass es kaum längere Wartezeiten gab“, so Kasche. Für die Abreise gab es eine andere Wegführung, so dass sich Ankommende und Geimpfte nicht in die Quere kamen. „Die Impfwilligen waren alle gut gelaunt, das hat hier heute Spaß gemacht,“ sagte DRK-Mitarbeiterin Brunhilde Langeleh am Ende der erfolgreichen Aktion. „Wenn die personelle Kapazität stimmt, können wir eventuell noch einmal so eine Aktion starten“, machte das Gemeindeoberhaupt Hoffnung auf eine weitere Impfkampagne.

Online-Terminbuchung

Im Gespräch mit dieser Zeitung stand am Montag dann fest, dass sogar noch zwei weitere Impftage angeboten werden können. „Wir haben 275 Impfungen vorgenommen (500 sind insgesamt möglich, Anm. d. Red.) und somit noch recht viel übrig beziehungsweise noch eine Charge in petto“, sagte Michael Kasche. Der mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna für Interessierte ab 30 Jahren – ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung – wird am Mittwoch, 15. Dezember, ab 16.30 Uhr und am Samstag, 18. Dezember, ab 10 Uhr verimpft. Ort ist jeweils wieder das Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft (Niedringhausener Straße 78). Die Buchung der Termine läuft wie gehabt über die Homepage der Gemeinde Hüllhorst oder direkt über den Link https://www.etermin.net/huellhorst.