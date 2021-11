Zwei weitere Todesfälle

Zwei weitere Menschen aus dem Kreis Höxter, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind gestorben. „Eine Person war 69 und wohnte in Beverungen, außerdem ist ein 94-jähriger Mensch aus Höxter gestorben“, teilte der Kreis Höxter mit.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter ist derweil am Samstag auf 155,3 gestiegen – am Vortag lag sie noch bei 147,43. Die Zahl der aktiven Infektionen im Kreis Höxter belief sich auf 401. Gemeldet wurden am Samstag 30 neue Fälle, denen 37 Personen gegenüber stehen, die als genesen gelten. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Kulturland insgesamt 6641 Infektionen nachgewiesen, 6082 Personen gelten als genesen. Verstorben sind bislang 158 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren.

Die Zahlen aus den zehn Städten

Bad Driburg: 71 aktiv Infizierte (-7), Inzidenz 216,91.

Beverungen: 37 aktiv Infizierte (-3), Inzidenz 68,89.

Borgentreich: 17 aktiv Infizierte (-2), Inzidenz 70,58.

Brakel: 60 aktiv Infizierte (+5), Inzidenz 161,24.

Höxter: 97 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 228,00.

Marienmünster: 5 aktiv Infizierte (-1), Inzidenz 61,19.

Nieheim: 5 aktiv infizierte (+/-0), Inzidenz 49,78.

Steinheim: 43 Infizierte (-2), Inzidenz 150,59.

Warburg: 53 aktiv Infizierte (+1), Inzidenz 104,68.

Willebadessen: 13 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 61,32.

Intensivstationen im Blickpunkt

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kreis wurden mit Stand von Samstag drei Corona-Patienten behandelt – zwei davon mussten auch beatmet werden. Von aktuell 35 Intensivbetten waren zehn frei und dementsprechend 25 belegt.