Zwei weitere Todesfälle im Mühlenkreis

Minden/Lübbecke

Abermals sind die Corona-Fallzahlen im Kreis angestiegen. Das Gesundheitsamt hat am Montag 2.221 positive Corona-Fälle gemeldet, das sind 60 mehr als am Freitag. Darüber hinaus sind zwei weitere Personen gestorben: ein 72-jähriger Mann aus Lübbecke und ein 80-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf. Die Inzidenz lag am Montag bei 245,6 (+/-0).