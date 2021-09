Zweifamilienhaus in Flammen

Brand am Samstagabend „Auf dem Nettelacker“ in Lübbecke – vier Personen ins Krankenhaus gebracht

Lübbecke

Ein Brand in einem Zweifamilienhaus an der Straße Auf dem Nettelacker hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Lübbecker Feuerwehr ausgelöst. „Die Alarmierung erfolgte um etwa 20.30 Uhr und lautete auf ‚Wohnungsbrand, Kellerbrand, mögliches Übergreifen auf Dach‘“, sagte der Feuerwehr-Einsatzleiter Arne Rautenberg, noch in der Nacht im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Arndt Hoppe