Zweimal betrunken am Steuer erwischt

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen betrunkenen BMW-Fahrer gleich zweimal erwischt. Seinen Führerschein ist er nun wohl längere Zeit los.

32-jähriger BMW-Fahrer muss in Warburg seinen Führerschein abgeben

Zeugen meldeten den 32-jährige Fahrer eines BMW am späten Freitagabend bei der Polizei, da er durch unsicherer Fahrweise im Warburger Stadtgebiet aufgefallen war. Das Auto konnte von der Polizei angehalten werden. Der 32-jährige Fahrer zeigte eindeutige Anzeichen von Alkoholkonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, berichtet die Polizei. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde der blaue BMW am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr im Bereich Daseburg erneut angetroffen. Wieder saß der 32-jährige Warburger am Steuer. Und diesmal zeigte der Alkoholtest einen noch höheren Wert als am Abend. Dem Fahrer wurde erneut eine Blutprobe entnommen und ihm droht nun ein weiteres Strafverfahren.