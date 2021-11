Zweimal volles Haus

Drei Konzerte an zwei Wochenenden hintereinander – das war ein Experiment des Latino-, Tango- und Jazz-Quartetts Taquináy.

Gab es bei der ersten Planung noch Bedenken, ob das gerade nach der Corona-Pause nicht zu viel sei, so behielten die Optimisten Recht. Nach dem gut besuchten Konzert in der Versöhnungskirche am 30. Oktober folgten zwei Abende im Kulturforum, die die Erwartungen mehr als erfüllten. Von vielen war das Livekonzert geradezu erwartet worden.

Für das Taquináy-Ensemble ist der Altenkamp fast ihr Wohnzimmer, gastierten sie doch seit 2015 zum fünften Mal im Kulturforum. Das gilt aber auch im übertragenen Sinn: Es ist die Nähe, die so geschätzt wird. „Während des Konzerts entwickelt sich eine Verbindung zwischen Publikum und Musikern, die ganz einmalig ist. Wir musizieren gut gelaunt und mit Freude, das Publikum ist physisch und auch geistig dabei, und geht bei jedem unserer Stücke mit“, sagt Juan Bautista Sáenz. „Wir sind sehr dankbar für die uneingeschränkte Unterstützung, die wir vom gesamten Team des Kulturkreises bei jedem unserer Projekte genießen dürfen“, sagt Sáenz.

Welche Wertschätzung das Ensemble bei den Besuchern genießt, das zeigte der Applaus, als Osvaldo Hernández ankündigte, dass die Künstler im nächsten Jahr wieder im Kulturforum spielen möchten.