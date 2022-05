Zweitälteste Kirche nach Corvey

Am Sonntag um 9 Uhr zelebriert Weihbischof Matthias König das Festhochamt in der Kirche St. Johannes Baptist. Die anschließende Prozession führt zum Kreuz an der Ecke Am Maibach/Drosteweg, vom Drosteweg zur Kapelle in der Pyrmonter Straße und weiter über die Burgfeldstraße zum Festplatz Am Gehrenhof. „Im Anschluss an die Prozession sind alle Godelheimerinnen und Godelheimer zu einem gemeinsamen Mittagessen mit Gulasch- oder Kartoffelsuppe vor dem Dorfgemeinschaftshaus und im weiteren Verlauf zu Kaffee und Kuchen eingeladen“, erläutert die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jordis Robrecht. Abgerundet werden soll das Fest durch Musik der Blaskapelle und des Spielmannszugs und einer Bildervorführung über das kirchliche Leben der vergangenen Jahre.

