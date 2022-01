Zweite Chance auf die Förderung

Bürgermeister Marko Steiner hofft, doch noch Geld für einen Kunstrasenplatz in Preußisch Oldendorf zu bekommen

Preußisch Oldendorf

Das waren doch noch einmal gute Nachrichten zwischen den Feiertagen. Nachdem der Antrag auf Förderung eines neuen Kunstrasenplatzes in Preußisch Oldendorf aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten abgelehnt worden war, könnte dieser nun in einer Art zweiten Runde doch noch berücksichtigt werden. 1,4 Millionen Euro hat die Stadt im Haushaltsplanentwurf für den Neubau des Sportplatzes am Offelter Weg eingestellt.

Von Viola Willmann