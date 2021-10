Zweite Mannschaft landet großen Wurf

Am spannendsten wird’s immer zum Saisonabschluss, so auch auch bei der Trendsportart mit den fliegenden Eisenkugeln, die immer größere Verbreitung findet. An drei Spielorten kämpften die Boule-Teams der DJK Delbrück jetzt um die letzten zu vergebenen Punkte und Tabellenplätze.

Beim Heimspiel auf der Bouleanlage am Driftweg erreichte die erste Mannschaft um Spielführer Reinhard Steffen ihr gestecktes Ziel: Siege über Burgsteinfurt und Münster. Die Hausaufgaben waren somit zwar gemacht, aber dennoch verpasste die DJK den Aufstieg in die Regionalliga, da der Mitkonkurrent Lemgo ebenfalls zwei Siege vorweisen und damit den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel retten konnte. Die starke Saisonleistung der Delbrücker gibt aber Anlass zur Hoffnung auf den Aufstieg im nächsten Jahr.

Glücklicher lief es für Delbrücks Zweite eine Spielklasse tiefer. Hatte es zum Saisonstart noch lange Gesichter beim enttäuschenden 1:4 gegen Coesfeld 2 gegeben, steigerte sich das Team von Spieltag zu Spieltag und kassierte keine Niederlagen mehr. Auf dem Sportgelände in Beelen sollte jetzt der Schlusspunkt gegen die Mitfavoriten aus Ibbenbüren und Bielefeld gesetzt werden. Auch hier war die DJK 2 nicht zu stoppen, überrollte beide Teams jeweils mit 4:1 und verteidigte so souverän die Tabellenspitze. Damit war der Aufstieg in die Bezirksliga, der höchsten Spielklasse im Bezirk Westfalen, perfekt. So spielen im nächsten Jahr zwei Delbrücker Mannschaften in dieser Klasse und müssen am ersten Spieltag im April 2022 gegeneinander antreten.

Die dritte Mannschaft der DJK schaffte ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, beim letzten Spieltag auf dem Boulegelände am Geseker Feldschlösschen ohne große Mühe. Zwar war der Tabellenführer und Aufsteiger Lemgo 2 auch an diesem Tag nicht zu schlagen, aber ein klarer Sieg über Münster 4 reichte in der Endabrechnung für einen tollen Tabellenplatz 5 für das Team von Frank Lucas.