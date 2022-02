Zweite Preise für Marienschüler in Bielefeld

Ghita (19) und Youssef Azghoul (16) von der Marienschule haben Hefe als Indikator für Verunreinigungen in Bodenproben eingesetzt und untersucht, wie sich Hefekulturen für eine Analyse in Bodenproben einsetzen lassen. Von der Jury des Regionalwettbewerbs gab es dafür in der Kategorie Biologie den zweiten Platz und zusätzlich den Sonderpreis „Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung“, vergeben von der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung.

