Zweite Verhandlung ist schnell vorbei

Amtsgericht Höxter: Vorwurf der Untreue in 257 Fällen beim Kleingartenverein geht in die dritte Runde

Höxter

Untreue in 257 Fällen. So lautet die Anklage gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Kleingartenvereins Papenwinkel in Höxter. Der Schaden soll sich auf 180.000 Euro belaufen. Der zweite Sitzungstermin vor dem Amtsgericht Höxter ist am Mittwoch nach zehn Minuten vorbei. Der dritte Verhandlungstermin ist nun am Dienstag, 22. Februar.

Von Jürgen Drüke