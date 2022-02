Zweiteilung im Gastgewerbe

Bielefeld

Leere in vielen Hotels und einigen Kneipen einerseits, volle Speiselokale vor allem an den Wochenenden andererseits: Im Gastgewerbe ist in OWL die Zweiteilung inmitten der Corona-Krise groß. Bei einigen Restaurants in der Region sind Tische kaum zu bekommen, manche begrenzen auch ganz bewusst die Zahl der Gäste und somit ihren Umsatz, um staatliche Hilfen nicht zu verlieren. Was alle eint, ist die Forderung nach Lockerungen der strengen Corona-Regeln.

Von Oliver Horst