Zweiter Infektionsfall nach Besuch im Herforder "X"

Unter den etwa 1200 Besuchern, die am 23. Juli eine Veranstaltung in der Herforder Diskothek "X" besucht haben, ist eine zweite Corona-Infektion festgestellt worden.

Hierbei handelt es sich nach Behördenangaben um eine Person, die am Tag vor dem Besuch von einer Urlaubsreise zurückgekehrt war und am Tag der Veranstaltung einen negativen Schnelltest nachweisen konnte. Am folgenden Sonntag unterzog sich der Reiserückkehrer einem PCR-Test als Nachweis für seinen Arbeitgeber. Dieser Test fiel positiv aus.