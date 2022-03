Zweiter Konvoi aus Delbrück bringt Medikamente

Nahmen mit dem zweiten Hilfstransport aus Delbrück die rund 1200 Kilometer an die polnisch-ukrainische Grenze unter die Räder (von links): Johannes Grothoff, Stefan Gutzmann, Leonie Strunz, Philipp Rose, Danny Neukirch, Andreas Mennemeier, Daniel Jungmann, Josef Rasche und Henry Kosche. Mit drei Sprintern und Anhängern wurden Medikamente im Wert von 45.000 Euro vom Delbrücker Feuerwehrgerätehaus aus in Richtung Kriegsgebiet auf den Weg gebracht. Am Samstagvormittag wurde im Feuerwehrgerätehaus der polnischen Kleinstadt Zagorz abgeladen. Beim Entladen packten mit an (von links): Leonie Strunz, Philipp Rose, Andreas Mennemeier, Danny Neukirch, Daniel Jungmann, Johannes Grothoff und Stefan Gutzmann.

Foto: Feuwerwehr