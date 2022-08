Zwiebelmarkt in Bünde wieder mit Feuerwerk

Bünde

Seit gut vier Jahrzehnten wird der Sommer im Bünder Land mit einem ganz besonderen Stadtfest verabschiedet und gleichzeitig der Herbst willkommen geheißen. Vom 22. bis 25. September ist es wieder so weit: Der Zwiebelmarkt in der Bünder Innenstadt meldet sich in diesem Jahr endlich in gewohnter Stärke und Ausdehnung zurück.