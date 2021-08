Zwischen Borgholzhausen und Afghanistan

Kreis Gütersloh

Der Arbeitstag beginnt für Ralph Brinkhaus an diesem Sonntag um 9.40 Uhr in Verl. Er wird gegen 23 Uhr in Berlin enden und zeigt anschaulich, in welchem Spannungsfeld sich der CDU-Politiker bewegt. Zwischen Wahlkampf im Kreis und bundespolitischen Entscheidungen zu Afghanistan.

Von Christoph Ackfeld