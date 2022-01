Zwischen Impfstoff und Windeln

Die Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes ist nicht nur – gemeinsam mit ihrem Mann – für ihre sieben Kinder verantwortlich, sondern auch für die Impfstelle des Kreises Paderborn in der Salzkottener Sälzerhalle sowie alle mobilen Impfangebote im Auftrag des Kreises Paderborn. Wenn die gebürtige Berlinerin – was unschwer zu überhören ist – in der Sälzerhalle Gas gibt, ist es fast wie Zuhause. Nur dass nicht alles zwei Minuten jemand „Mamaaaaaa“ ruft, sondern „Maaaandyyyyy“. Hier funktioniert die Technik nach einem Ausfall noch nicht hundertprozentig, dort möchte eine Mitarbeiterin wissen, welche Impfstoff-Charge sie nehmen soll und dann muss sie noch schnell nebenbei einen Kollegen testen, der Kontakt zu einem Covid19-Patienten hatte. „Zehn Sekunden, Mensch“, sagt sie lachend, aber bestimmt, als sich dieser beschwert, wie lange sie ihm das Stäbchen in das erste Nasenloch schiebt.

