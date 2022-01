In der Silvesternacht hat die Polizei das Geschehen in Bad Oeynhausen bei regelmäßigen Streifen genau im Blick. Während es in der Innenstadt (Foto) weitgehend ruhig bleibt, setzen Unbekannte am Grünen Weg unweit des Schulzentrums Süd einen Müllcontainer in Brand.

Foto: Malte Samtenschnieder