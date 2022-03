Zwischen Todessehnsucht und Lebenslust

Bielefeld

Kaum eine Oper polarisiert mehr. Im Spannungsfeld von Ernst und Komik, heroischer Oper und frivoler Spielimprovisation, von Todessehnsucht und Lebenslust haben Richard Strauss und Librettist Hugo von Hofmannsthal die Oper „Ariadne auf Naxos“ in der Machart eines „Making-of“ angesiedelt. Am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, feiert das Werk unter der musikalischen Leitung von Gregor Rot und in einer Inszenierung von Jan Eßinger, der zuletzt Hänsel und Gretel am Theater Bielefeld auf die Bühne brachte, Premiere im Stadttheater.

Von Uta Jostwerner