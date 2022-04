Zwischen Tradition und Zukunft

Seit Montag gibt es am Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) einen neuen Schulleiter: Er heißt Sven Horstmann, ist 51 Jahre alt und wohnt in Minden. Der Naturwissenschaftler unterrichtet die Fächer Mathematik und Biologie. Promoviert hat er im Bereich Neuro-Didaktik.

Dr. Sven Horstmann sieht Übernahme der Schulleitung des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Bad Oeynhausen als Herausforderung

Die Ernennungsurkunde zum neuen Schulleiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums hat Dr. Sven Horstmann am Montag, 25. April, erhalten. Die Stelle war seit dem 1. Dezember 2020 unbesetzt. In der Zwischenzeit hatte die bisherige und künftige stellvertretende Schulleiterin Annett Vetter das IKG kommissarisch geführt.

Auf die neue Aufgabe in Bad Oeynhausen freut sich der Pädagoge sehr. Dr. Sven Horstmann: „Nach 21 Jahren am Leo-Sympher-Berufskolleg in Minden habe ich nach einer neuen beruflichen Herausforderung gesucht.“