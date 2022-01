Zwischen Wut und Pflicht

Polizisten sind immer ganz nah dran an den Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. „Sie fühlen sich bei Möchtegern-Spaziergängen verarscht und auch dann, wenn die Demonstranten keine Masken tragen, obwohl die Polizisten mit ihren Masken auch sie schützen“, sagt Michael Schröter. Er ist der Vorsitzende der Kreisgruppe Paderborn der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und stellvertretender Bezirksvorsitzender.

Was Paderborner Polizisten zu den Demos gegen die Corona-Maßnahmen sagen

Polizisten haben sich strikt neutral zu verhalten, aber in so manchem brodelt es gewaltig.

Die Angst vor einer Infektion schwinge immer mit. Zudem stelle die „exorbitant hohe Zahl“ von Demonstrationen in der Region eine neue Dimension dar, betont Schröter: „Sie macht es vom Personalkörper und dem Einsatzgeschehen her schwierig.“ Die Polizisten könnten sich nie auf eine exakte Zahl von Demonstranten einstellen und stünden unter einer starken Belastung. Weil das Versammlungsrecht ein sehr hohes Gut sei, versuchten die Kolleginnen und Kollegen, das Ganze hochprofessionell zu handhaben, ergänzt Christoph Reinen, ebenfalls Mitglied der GdP. Von den Veranstaltern der Anti-Corona-Demos würde er sich eine klare Abgrenzung von Rechtsextremen wünschen: „Aber sie machen es nicht.“ Polizisten könnten die politischen Grundsatzfragen nicht lösen, sie seien aber „diejenigen, die die Kohlen aus dem Feuer holen müssen“, so Reinen.