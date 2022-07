„Zwischenlager“ für den Starkregen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nach der Hitze ist vor dem Starkregen. Und für Starkregen-Ereignisse ist die Kläranlage demnächst gerüstet. Ab nächster Woche wird das neue Pufferbecken an die Kanalisation angeschlossen. Die Straße Wapelweg ist dann in Höhe der Einfahrt zur Kläranlage in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung ist bis Ende September beantragt – so lange werden die Bauarbeiter wohl nicht brauchen, vermutet Betriebsingenieur Thorsten Karmeier. Umleitungen sind ausgeschildert.

Von Monika Schönfeld