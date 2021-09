Zwölf Inspirationen zum Glück

Was ist Glück? Zu dieser Frage haben die Schülerinnen und Schüler der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule einen Kalender gestaltet. Für die Kalenderblätter haben sie Fotos von Situationen gemacht, in denen sie glücklich sind.

Der Frage, was Glück ist, sind die Heinz-Nixdorf-Gesamtschüler nachgegangen. Entstanden ist ein Kalender, der durch seinen Verkaufserlös auch andere glücklich machen soll.

Auf den Bildern von Januar bis Dezember sieht man Natur, Tiere, Kuchen oder Hobbygegenstände wie Boxhandschuhe, Bücher oder ein Klavier. Passend zu den Bildern haben die Schüler Sprüche zum Glück herausgesucht. Die Kalender möchten sie nun für den guten Zweck verkaufen und den Erlös an die Frauen- und Kinderklinik St. Louise spenden.

Bereits seit fünf Jahren läuft das Unterrichtsfach „Sozialgenial“ von Klasse acht bis zehn, in dem die Schülerinnen und Schüler der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule vor allem Menschen in Altenheimen, Kitas und Förderschulen unterstützen. Wegen Corona durften sie diese jedoch nicht mehr besuchen, weshalb sie sich ein neues Projekt ausgedacht haben.

Unterstützt wird die Aktion von der Volksbank Paderborn, die den Druck der Kalender finanzierte, so dass der Gewinn in Toni-Boxen, kleine Musikboxen für Kinder, investiert werden kann. Diese Boxen werden dann an die Klinik St. Louise gespendet.

„Für 3,50 Euro kann man den Kalender bald kaufen. Spenden dürfen natürlich auch über den Betrag hinausgehen“, sagt Hanna Sacher-Grosche (38), Lehrerin des Schulfachs „Sozialgenial“. In den Filialen der Volksbank Benhauser Straße und Stadtheide, oder am Tag der offenen Tür der Schule am 27. November besteht die Möglichkeit, einen Kalender zu kaufen oder zu spenden.