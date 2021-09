70 Menschen in Beverungen in Quarantäne

Zehn Außerdem zwei in der Sekundarschule sowie zwei im evangelischen Kindergarten und zwei in der Kita Wehrden. „Außerdem haben wir elf Personen im Alter zwischen 18 und 80, die positiv getestet wurden und drei Personen, die älter sind als 80“, sagte Bürgermeister Hubertus Grimm in der Ratssitzung am Donnerstag.